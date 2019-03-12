Столтенберга пригласили выступить в Конгрессе США

Руководители Сената и Палаты представителей США пригласили генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга для выступления на совместной сессии Конгресса в апреле во время празднования 70-летия Альянса.



Об этом сообщает агентство Reuters.



"Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси пригласила Столтенберга выступить на совместном заседании Палаты представителей и Сената 3 апреля по случаю 70-летия Альянса", - говорится в сообщении.



Как отмечается, Пелоси пригласила Столтенберга с согласия лидера большинства в Сенате Митча Макконнелла, лидера Республиканской партии в Палате представителей Кевина Маккарти, лидера меньшинства в Сенате Чака Шумера.



"В это критическое для Соединенных Штатов Америки, НАТО и Европейского Союза время Конгресс США и американский народ с нетерпением ждут ваше послание о дружбе и партнерстве, когда мы работаем вместе для укрепления нашего союза и продвижения мира во всем мире", - заявила Пелоси в приглашении.



Как отмечается, двухпартийная демонстрация поддержки НАТО в Конгрессе контрастирует с критикой, которую неоднократно высказывал в адрес НАТО президент США Дональд Трамп. Он жаловался, что остальные члены Альянса не платят свою долю для деятельности НАТО, чтобы защититься от угроз, в частности, российской агрессии. Конгресс, однако, остается верным поддержке НАТО.



Как известно, Североатлантический договор был подписан 4 апреля 1949 года в Вашингтоне представителями правительств Бельгии, Великобритании, Дании, Исландии, Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, США и Франции. После завершения процесса ратификации всеми участниками договор о создании НАТО вступил в силу 24 августа 1949 года. Польша, Чехия и Венгрия вступили в Нато в марте 1999 года, остальные страны девятки - в 2004 году.

