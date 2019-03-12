ГБР начало расследовать коррупцию в "Укроборонпроме"

Государственное бюро расследований начало расследовать возможное получение взяток правоохранительными органами за закрытие дел о хищении государственных средств в оборонной сфере. При этом вчера вышла еще одна часть расследования Бигуса о коррупции Гладковского в оборонке.



Об этом написала в социальной сети Facebook первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко, передают Українськi Новини.



"Следователями центрального аппарата Государственного бюро расследований начато досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины, по материалам журналистского расследования", - сообщила она.



Из содержания журналистского расследования следует, что группа лиц по предварительному сговору ведет разговор о возможной подготовке и передаче денежных средств в виде неправомерной выгоды должностным лицам правоохранительных органов, а именно, Генеральной прокуратуры, Службы безопасности Украины, Государственной фискальной службы, Национального антикоррупционного бюро Украины.



Правоохранители якобы получали взятки за решение вопроса о не проведении досудебного расследования в отношении ООО "Оптимумспецдеталь" и предприятий государственного концерна "Укроборонпром" при заключении и исполнении договоров по поставке военного оборудования на заводы группы государственных оборонных компаний.



В случае доказательства вины, должностным лицам правоохранительных органов за совершенное уголовное преступление, грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.



11 марта программа "Наші гроші з Денисом Бігусом" обнародовала очередную часть своего расследования, из которого следует, что представители правоохранительных органов (Генпрокуратуры, ГФС, СБУ и НАБУ) за взятку закрывали уголовные дела против руководителей фирмы "Оптимумспецдеталь", которые, в свою очередь, связаны с сыном экс-первого секретаря СНБО Олега Гладковского Игорем.

