Volkswagen планирует выпустить 22 миллиона электрокаров в течение десятилетия

Немецкий автопроизводитель Volkswagen планирует выпустить 22 миллиона электрокаров в течение следующего десятилетия.



Об этом сообщает AP со ссылкой на гендиректора компании Герберта Дисса.



"Во вторник немецкий автопроизводитель Volkswagen заявил, что планирует увеличить продукцию электрических автомобилей до 22 миллионов в течение следующих десяти лет, и уменьшить выброс углекислого газа на 30% за весь период пользования авто", - говорится в сообщении.



Ранее в компании намерены были выпустить 15 миллионов электрокаров.



Отмечается, что своим решением Volkswagen хочет соблюдать новые правила по выбросу углекислого газа в Европе, и ответить Китаю, где власти пытаются увеличить спрос на автомобили с меньшим количеством выбросов газов.

