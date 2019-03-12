Сотрудник ГСЧС погорел на взятке в 280 тысяч гривен

В Запорожье правоохранители разоблачили на взятке в 280 000 гривен специалиста отделения гражданской защиты Государственной пожарно-спасательной части области. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает УНН.



"Досудебное расследование установило, что средства в сумме 280 000 гривен сотрудник ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области по предварительному сговору с представителем коммерческой структуры требовал от руководителя предприятия за непрепятствование последнему в осуществлении хозяйственной деятельности в сфере пожарной безопасности", - говорится в сообщении.



12 марта, после получения второй части неправомерной выгоды в размере 260 000 гривен, злоумышленников задержали.



Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины).



В случае доказательства вины мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.

