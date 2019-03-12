В АП официально прокомментировали слухи об алкоголизме Порошенко

Президент Петр Порошенко практически не употребляет алкоголь. Об этом в эфире программы HARD с Натальей Влащенко на телеканале ZIK заявил представитель предвыборного штаба главы государства Олег Медведев.



По его словам, Порошенко много работает, его рабочий день может продолжаться 18 и более часов. Кроме того, он отметил, что президент "очень порядочный семьянин", и семья для него святое.



"Точно могу сказать, что, когда распространяют разные фейки, особенно российские СМИ, по моему ощущению Порошенко практически не употребляет алкоголь. Даже в каких-то не очень частых для меня ситуациях, когда появлялись какие-то бокалы с шампанским или еще что-то, он не пьет, а скорее пригубливает", – заявил Медведев.



Представитель штаба также сообщил, что когда-то спорт в жизни Порошенко играл большую роль, а сейчас президент уделяет ему 15-20 минут в день.

