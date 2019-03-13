Зеленский ответил Тимошенко, сравнившей его с "борщом из Чебурашки"

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский назвал "лаем из соседнего села" слова лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которая сравнила его с "борщом из Чебурашки".



Ранее Тимошенко заявила, что выражать недовольство ситуацией в стране, голосуя на президентских выборах за шоумена Владимира Зеленского, - это "борщ из Чебурашки".



"Ой, что-то ещё доносится, тихонько, как лай из соседнего села, "борщ из Чебурашки". Креативно! Ну это получше, чем "скисший борщ и вчерашний".... Мы - новое блюдо!" - написал Зеленский во вторник в Facebook.



Он добавил, что "из ингредиентов важна лишь порядочность, а там людей опытных добавим, по вкусу, и точно обойдёмся без "потрохов".



Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. На пост главы государства изначально претендовали 44 кандидата, пятеро из них решили снять свои кандидатуры. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев была глава партии "Батькивщина" Тимошенко, однако в январе Зеленский обошел ее в президентской гонке. Рейтинг действующего главы государства Петра Порошенко, по данным опросов, составляет около 20%.

