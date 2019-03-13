Неврологи предложили способ выявления изменений мозга

Исследование сосудов глаз может оказаться надежным методом ранней диагностики болезни Альцгеймера. Как отмечает The Daily Mail, специалисты предлагают выявлять изменения сосудов в задней части глаза и истончение сетчатки. Это признаки повреждений мозга.



Методика исследования глаз называется "оптическая когерентная томография с функцией ангиографии". С ее помощью ученые сравнили сетчатки людей с болезнью Альцгеймера, лиц с умеренными когнитивными нарушениями и абсолютно здоровых людей.



Оказалось, первая группа людей имела признаки потери части мелких сосудов сетчатки, располагавшихся в задней части глаза. К тому же, у лиц с болезнью Альцгеймера был истончен особый слой сетчатки (чувствительная ткань в задней части глаза). У людей с умеренными когнитивными изменениями подобные процессы не происходили.



Точность теста позволяет различать полноценную болезнь Альцгеймера и забывчивость, вызванную умеренными когнитивными нарушениями (в итоге могут привести к деменции). Сканирование глаз - простой, относительно дешевый и неинвазивный метод ранней диагностики по сравнению с тестами на качество памяти, поведение, со сканированием мозга и анализом спинномозговой жидкости.

