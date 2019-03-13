Неврологи предложили способ выявления изменений мозга

Неврологи предложили способ выявления изменений мозга

Исследование сосудов глаз может оказаться надежным методом ранней диагностики болезни Альцгеймера. Как отмечает The Daily Mail, специалисты предлагают выявлять изменения сосудов в задней части глаза и истончение сетчатки. Это признаки повреждений мозга.

Методика исследования глаз называется "оптическая когерентная томография с функцией ангиографии". С ее помощью ученые сравнили сетчатки людей с болезнью Альцгеймера, лиц с умеренными когнитивными нарушениями и абсолютно здоровых людей.

Оказалось, первая группа людей имела признаки потери части мелких сосудов сетчатки, располагавшихся в задней части глаза. К тому же, у лиц с болезнью Альцгеймера был истончен особый слой сетчатки (чувствительная ткань в задней части глаза). У людей с умеренными когнитивными изменениями подобные процессы не происходили.

Точность теста позволяет различать полноценную болезнь Альцгеймера и забывчивость, вызванную умеренными когнитивными нарушениями (в итоге могут привести к деменции). Сканирование глаз - простой, относительно дешевый и неинвазивный метод ранней диагностики по сравнению с тестами на качество памяти, поведение, со сканированием мозга и анализом спинномозговой жидкости.