Гройсман пообещал "сюрприз" на заседании Кабмина

На заседании правительства в среду, 13 марта, премьер-министр Владимир Гройсман анонсировал "сюрприз" по итогам заседания. Об этом он заявил перед тем, как члены правительства перешли к рассмотрению вопросов с ограниченным доступом.



Отметим, на закрытой части заседания правительства ожидается выступление первого вице-премьера, министра экономического развития и торговли Степана Кубива.



"Дальше у нас, коллеги, вопросы с ограниченным доступом. Это сюрприз…для всех", - заявил Гройсман.



Перед закрытой частью заседания были рассмотрены вопросы о законе о среднем образовании и очередях в детсадах. В частности, премьер пообещал, что последние исчезнут в 2020 году.

