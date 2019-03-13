В соцсетях появился новый вид мошенничества – "призовые опросы"

ПриватБанк предупреждает клиентов о новом виде мошенничества - «призовых опросах» в соцсетях, когда под предлогом выплаты денежных призов за ответы на несколько вопросов мошенники получают доступ к личным финансовым данным.



Об этом говорится в пресс-релизе банка, который есть в распоряжении Укринформа.



"ПриватБанк предупредил клиентов о новом виде мошенничества - «призовых опросах» в соцсетях и на мошеннических сайтах, где под предлогом выплаты денежных призов за ответы на несколько простых вопросов мошенники получают доступ к личным финансовым данным участников и списывают деньги с карточек", - говорится в сообщении.



Как сообщила пресс-служба банка, ПриватБанк никогда не организовывал и не проводит в соцсетях или на других интернет-ресурсах викторин или опросов с выплатой денежных призов. Если вы получили предложение об участии в «призовом опросе», переходить по ссылкам на сайт мошенников или указывать свои личные данные нельзя. Вы не только гарантированно потеряете деньги через «комиссию» за выигрыш, но и дадите мошенникам использовать данные карточек для кражи средств.



Служба безопасности ПриватБанка принимает необходимые меры для блокировки мошеннических ресурсов, счетов и карт мошенников. Если вы по неосмотрительности стали жертвой мошенничества, свяжитесь с банком любым удобным способом для совершения необходимых шагов по безопасности карточек, данные которых оказались в руках мошенников.

