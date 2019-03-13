ЕС не сможет самостоятельно найти выход из тупика с Brexit – Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в среду, что Европейский союз не сможет найти в одиночку выход из тупика, связанного с Brexit.



"Что нам нужно, так это решение британского парламента", - приводят немецкие СМИ слова А.Меркель.



Говоря о проведении второго референдума о Brexit в Великобритании, канцлер предложила распределить роли Лондона и Брюсселя в отношении этой инициативы.



"Что касается возможности проведения второго референдума по Brexit, то нам надо различать, какое влияние может оказать ЕС, и что может решить британский парламент", - сказала А.Меркель.



Палата общин британского парламента вновь проголосовала против соглашения по Brexit, заключенного премьер-министром Великобритании Терезой Мэй с Брюсселем. "Против" сделки высказался 391 член парламента, на 149 депутатов больше, чем голосовали "за" нее. В прошлый раз - в середине января - сделка провалилась с разницей в 230 голосов.



В среду парламентариям в Вестминстере предстоит провести голосование по вопросу о возможности выхода страны из ЕС без соглашения. Если законодатели проголосуют против этого, то в четверг состоится голосование по вопросу отсрочки Brexit.

