Пограничники отреагировали на планы Саакашвили вернуться в Украину

Пограничники не намерены пропускать в Украину бывшего главу Одесской ОГА, одного из лидеров "Движения новых сил" Михаила Саакашвили. Об этом сказал Укринформу помощник председатель Госпогранслужбы Олег Слободян.



"Данное лицо (Саакашвили – ред.) не является гражданином Украины и нет оснований для его въезда в Украину до 2021 года", – сказал он, напомнив, что в прошлом году политика выдворили из Украины и запретили ему въезд до 2021 года.



Напомним, ранее Саакашвили в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что в ближайшее время планирует вернуться в Украину, а именно после выборов президента, 1 апреля.



Как известно, 10 сентября 2017 года Саакашвили прорвался в Украину с территории Польши, не пройдя пограничный контроль с украинской стороны. 12 февраля 2018 года его депортировали в Польшу.

