Барнье назвал нынешнее соглашение Лондона и Брюсселя ключом для упорядоченного Brexit

Соглашение о выходе Великобритании из ЕС, утвержденное на переговорах с британским премьером, является единственным вариантом упорядоченного Brexit. Об этом заявил во вторник главный переговорщик ЕС с Лондоном об условиях выхода королевства из состава сообщества Мишель Барнье.



"Если Великобритания все еще хочет покинуть ЕС в упорядоченной манере, это соглашение, которое мы полтора часа обсуждали с правительством [премьер-министра Великобритании] Терезы Мэй, остается и продолжит оставаться единственным доступным договором", - подчеркнул он, выступая на дебатах в ходе пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.



Он отметил, что в ходе состоявшегося накануне голосования в британском парламенте депутаты "банализировали юридические гарантии, достигнутые в ходе переговоров с Терезой Мэй". "Сейчас стоит вопрос, если прибегать к продлению этих переговоров, то зачем это делать? Потому что переговоры по статье 50 уже завершились, у нас есть соглашение, вот оно, мы ждем, будет ли дан ответ на этот вопрос", - подчеркнул он.



"Риск Brexit без сделки сейчас высок, как никогда, - заявил Барнье. - Я рекомендую не недооценивать эту угрозу и ее последствия". "Мы не хотим такого развития событий, мы никогда специально не стремились к отсутствию соглашения. Но Евросоюз готов к подобной ситуации", - добавил он.



Во вторник вечером британские депутаты вновь отвергли сделку с Евросоюзом об условиях Brexit. В среду, как ожидается, парламентарии смогут проголосовать по вопросу Brexit без сделки. Если они выступят против и такого варианта, то 14 марта на голосование в Палате общин будет вынесен вопрос о необходимости переноса даты выхода страны из ЕС с 29 марта на более поздний срок.



Если Палата общин проголосует за перенос Brexit, кабмин обратится к ЕС с соответствующим запросом. Статья 50 Лиссабонского договора о Европейском союзе предусматривает возможность продления двухгодичного срока, который отводится члену ЕС для выхода из сообщества, если данная инициатива получит единогласное одобрение Европейского совета.

