Врачи просят запретить продажу снэков в эстонских школах и садах

Эстонский институт здоровья рекомендовал убрать из школ и детских садиков сладости и снэки, передает УНН со ссылкой на сообщение института.



Эксперты предлагают ввести запрет на продажу в школах и детсадах страны энергетических напитков, снэков, шоколада, конфет, мороженого, печенья, сладких булочек и пирожных.



Институт также рекомендовал размещать полезные продукты в буфетах школьных и дошкольных учреждениях на видных местах.



Инструкция Института здоровья носит рекомендательный характер.



Согласно данным последнего исследования института здоровья, ожирением страдает десятая часть поступающих в школу детей, а 16% детей имеют лишний вес. Нормальный вес имеют 72% поступающих в школу детей, а у 2% наблюдается недостаток веса.

