Врачи просят запретить продажу снэков в эстонских школах и садах
Эстонский институт здоровья рекомендовал убрать из школ и детских садиков сладости и снэки, передает УНН со ссылкой на сообщение института.
Эксперты предлагают ввести запрет на продажу в школах и детсадах страны энергетических напитков, снэков, шоколада, конфет, мороженого, печенья, сладких булочек и пирожных.
Институт также рекомендовал размещать полезные продукты в буфетах школьных и дошкольных учреждениях на видных местах.
Инструкция Института здоровья носит рекомендательный характер.
Согласно данным последнего исследования института здоровья, ожирением страдает десятая часть поступающих в школу детей, а 16% детей имеют лишний вес. Нормальный вес имеют 72% поступающих в школу детей, а у 2% наблюдается недостаток веса.
Источник: УНН
17:29