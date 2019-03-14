Эмилия Кларк высказалась об "обнаженке" в "Игре престолов"

Британская актриса Эмилия Кларк, сыгравшая в сериале Игра престолов Дейенерис Таргариен, высказалась о сценах, где ее коллеги и она сама предстают обнаженными. Она подчеркнула, что большое количество обнаженки "не имеет значения". Об этом пишет The New Paper.



"Задница Кита, еще чья-то задница, моя задница - это не имеет значения! Это не то, о чем шоу", - высказалась актриса о многочисленных откровенных сценах сериала.



Кларк призвала зрителей больше обращать внимание не на оголенных актеров, а на то, как много разных женских персонажей показано в сериале. По ее словам, очень важно осознавать, как Игра престолов поменяла киноиндустрию.





