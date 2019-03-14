Драка за электрореформу: свет будет, но по европейским ценам

Запад решил не ограничиваться контролем над украинской ГТС, которую «ампутировали» у «Нефтегаза» в процессе анбандлинга, и взялся за рынок электроэнергии. Реформа на нем началась с 1 января 2019 года. Для потребителя она выразилась в мелкую деталь: два счета в платежке вместо одного – оператора и поставщика. Это путь к замене Оптового рынка электроэнергии на энергобиржу, где европейские компании смогут неплохо заработать. Реформа уже привела к борьбе за НЭК «Укрэнерго» между Минфином и Минэнерго. Впереди – рост цен на электричество.



Забавные штуки происходят в нашей системе госуправления. Министерство финансов Украины получило право на управление государственным предприятием НЭК “Укрэнерго”. И забрало его у Министерства энергетики и угольной промышленности. Соответствующий акт приема-передачи был подписан еще 4 февраля Комиссией по передаче целостного имущественного комплекса “Укрэнерго”.



Возникает логичный вопрос — почему Минфин? Где госфинансы и где электростанции? С таким же успехом можно было бы передать “Укрэнерго” Минагропроду или Минкульту. Под лозунгом “Да будет свет!”. Или Минобразования, потому что ученье — свет, а неученье — тьма.



А если без шуток, то смысл в этой “транзакции” есть. Как заявляют в Минфине, их задача – ускорение процесса корпоратизации “Укрэнерго”, поскольку это является условием получения Украиной второго транша кредитных средств в сумме 500 млн. евро в рамках Меморандума о взаимопонимании с ЕС.



Но это совсем другое дело! Ничего личного, просто займы. Хотя без личной неприязни здесь тоже не обошлось. Все началось с того, что в октябре прошлого года Министерство энергетики и угольной промышленности объявило о передачи полномочий по управлению НЭК председателю Комиссии по реорганизации этого предприятия, замминистру энергетики и угольной промышленности Михаилу Близнюку.



Комиссия тут же определила новую дату оценки имущества предприятия – 31 октября 2018 года и сообщила о намерении провести новую инвентаризацию, оценку и аудиторскую проверку отчетности компании.



Это означает, что оценка имущества должна быть составлена именно на эту дату, а соответственно необходимо проводить новую инвентаризацию, оценку и аудиторскую проверку отчетности компании.



Все люди достойные, не спорю. Но почему они должны управлять нашей электроэнергетикой? Мы же их энергетикой не управляем. В их наблюдательные советы не входим. В конце концов есть разница между интересом к реформе энергорынка, помощью в ее осуществлении и стратегическим управлением одним из крупнейших госпредприятий Украины

Но зато нам дадут в долг очередные 500 млн. евро. И европейские управляющие украинской электроэнергетикой, возможно, похвалят за проявленную доблесть в быстром выполнении поставленных перед нашей властью задач. Последнее их нисколько не смущает. Не им же в конце концов платить, а нам. Хотели жить как в Европе? Вот, пожалуйста, еще один продукт по европейской цене — электричество

В “Укрэнерго” тотчас заявили, что такие действия могут привести к переносу сроков корпоратизации, задержке превращения компании из государственного предприятия в открытое акционерное общество. В общем, к полному провалу анбандлинга. И обратились к вице-премьер-министру Владимиру Кистиону и премьеру Владимиру Гройсману с просьбой забрать их у ведомства Игоря Насалика и отдать в хорошие руки.Позднее “Укрэнерго” обвинило Минэнергетики и угольной промышленности в том, что оно блокирует разработку программного обеспечения для запуска нового рынка электроэнергии. Уже четыре месяца ее согласовывают. Конфликт явно обострился.В итоге НЭК перешел к приемным родителям — Минфину. Министр Кабмина Александр Саенко заявил через соцсети, что передача “Укрэнерго” Министерству финансов “позволит не только обеспечить выполнение соответствующих требований независимого рынка в части отделения генерации и поставки электроэнергии от ее транспортировки, но и ускорит процессы прозрачной корпоратизации компании”.Более того, министр заявил, что передача “Укрэнерго” в управление Минфину – это также шаг к созданию предпосылок для успешного прохождения компанией сертификации в соответствии со стандартами общеевропейской энергосистемы ENTSO-E для присоединения к ней в будущем.Слабо разбираюсь во всяких там ENTSO-E, но совершенно четко видно, что украинский энергетический рынок, как и газотранспортная система, уходит под контроль европейцев. Достаточно взглянуть на состав наблюдательный совет НЭК “Укрэнерго”, который, согласно решению Кабинета министров будет осуществлять стратегическое управление и контроль деятельности “Укрэнерго”.В набсовет вошли экс-глава представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер, экс-президент и исполнительный директор Energinet (Дания) Педер Андреасен, исполнительный директор французской Академии технологий, имеющий опыт работы в EDF, Elf Aquitaine, Total и комиссии по атомной энергии Франции Оливье Апперт, соучредитель и директор DFC Economics (Италия), имеющий опыт работы в операторе магистральных сетей TERNA Rete Elettrica Nazionale и Enel, Луиджи де Франциски.Все люди достойные, не спорю. Но почему они должны управлять нашей электроэнергетикой? Мы же их энергетикой не управляем. В их наблюдательные советы не входим. В конце концов есть разница между интересом к реформе энергорынка, помощью в ее осуществлении и стратегическим управлением одним из крупнейших госпредприятий Украины. Предприятием, которому подчинена вся объединенная энергетическая система страны, вместе с трансграничными линиями электропередачи и диспетчерскими услугами в отрасли.Но впереди маячат 500 млн. евро из Меморандума о взаимопонимании с ЕС и надо спешить. Вскоре после получения контроля над “Укрэнерго” Минфин подписал приказ о преобразовании ГП в акционерное общество, начав процесс корпоратизации, который, как написала министр Оксана Маркарова, “мы планируем провести максимально быстро”.Для чего торопимся? Напомню, что с 1 января 2019 года в Украине начал действовать розничный рынок электрической энергии. Полномасштабный запуск новой модели оптового рынка запланирован на июль 2019-го, когда вступят в силу изменения к закону "О рынке электрической энергии", принятому в 2017 году.Населению рассказали только об этой стороне реформы — бытовой. С начала нового года поставками электричества будут две отдельные компании — оператор распределительных систем и поставщик.В Киеве это – “ДТЭК. Киевские электрические сети” (правопреемник “Киевэнерго”), он осуществляет транспортировку электроэнергии, и фирма “Киевские энергетические услуги” – продажа (проще говоря, сбор денег с потребителей).По замыслу европейцев таких специалистов по продаже электричества, как упомянутая выше вторая фирма, должно стать много. Среди них могут появиться и зарубежные трейдеры. Как мы уже писали раньше, иностранные компании претендуют именно на нишу “торговцев светом”, а вовсе не на хлопотное дело – обслуживание электросетей. Этот геморрой они оставят нам.Также мы уже рассказывали, что западные партнеры смогут неплохо заработать на продаже электроэнергии украинцам только после повышения тарифов до конкурентоспособного уровня (мы это уже практически сделали) и старта энергобиржи, которая летом 2019 года придет на смену ГП "Энергорынок" — оптовому скупщику всей производимой на сегодня электроэнергии.Как писала на своей странице в Facebook глава НКРЭКУ Оксана Кривенко, реформа проводится, согласно закону "О рынке электрической энергии" и Правилам розничного рынка электрической энергии, утвержденными постановлением НКРЭКУ №312 от 14 марта 2018 года. Они в свою очередь воплощают в жизнь нормы Третьего энергетического пакета ЕС, в том числе в вопросе разделения компаний по направлениям распределения и передачи электроэнергии.Основная неоглашенная цель перехода на энергобиржу — с помощью свободного рыночного тарифообразования сделать цены на электричество привлекательными для трейдеров, в том числе иностранных. Эксперты прогнозируют увеличение платежек за электроэнергию в разы. А вслед за тарифами на электроэнергию подорожают все товары и услуги.Но зато нам дадут в долг очередные 500 млн. евро. И европейские управляющие украинской электроэнергетикой, возможно, похвалят за проявленную доблесть в быстром выполнении поставленных перед нашей властью задач: корпоратизация, анбандлинг, свободный рынок, повышение тарифов. Последнее их нисколько не смущает. Не им же в конце концов платить, а нам. Хотели жить как в Европе? Вот, пожалуйста, еще один продукт по европейской цене — электричество.