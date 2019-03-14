Россия тоже запретила Boeing 737 MAX

Росавиация запретила полеты самолетов Boeing 737 MAX 8 и 9. Об этом в четверг, 14 марта, сообщил руководитель ведомства Александр Нерадько.



"Росавиация через средства авиасвязи разослала уведомление, оно называется NOTAM, о том, что в воздушном пространстве РФ полеты самолетов этой модификации до особого указания запрещены", - сказал он.



Решение о снятии запрета, по его словам, будет основываться на анализе "тех директив и сообщений, которые будут поступать от Федеральной авиационной администрации США, Национального бюро по безопасности на транспорте и самой компании Boeing".



Среди последних стран, запретивших полеты Boeing 737 MAX 8 и 9, также Япония и Нигерия.



Тем временем агентство Reuters пишет, что поставки самолетов были заморожены, однако производство лайнеров продолжается.



Представители авиакомпаний, авиационной отрасли и эксперты в области финансов, также рассказали агентству, что большинство авиаперевозчиков будет избегать покупки модели самолетов, которые запрещены для использования в воздушном пространстве многих стран. Однако компания Boeing, как ожидается, продолжит производство этого типа самолетов на заводе близ Сиэтла и может снова нарастить производство в июне.



По оценке аналитиков, представленной агентством, каждый месяц запрета на использование Boeing 737 MAX может стоить компании от $1,8 млрд до $2,5 млрд.

