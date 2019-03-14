Пенсии не повысили для двух категорий получателей

Пенсионный фонд обнародовал данные по среднему размеру пенсий по категориям получателей после индексации с 1 марта.



Так, на 1 марта получали пенсию:



по возрасту - 8 637 505 человек, средний размер составил 3 158 грн (на 1 января - 2 648 грн);

по инвалидности - 1 308 323 человек, средний размер - 2 527 грн (на 1 января - 1 995 грн);

военнослужащие - 554 245 человек, средний размер - 4 691 грн (на 1 января - 4 682 грн);

за выслугу лет - 228 930 человек, средний размер - 2 934 грн (на 1 января - 2 477 грн);

социальные пенсии - 80 650 человек, средний размер - 1 502 грн (на 1 января - 1 500 грн);

в связи с потерей кормильца - 584 706 человек, средний размер - 2 776 грн (на 1 января - 2 255 грн).

