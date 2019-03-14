Легко покупаемое правосудие вынуждает инвесторов бежать из Украины

После скандального решения «тройки» Апелляционного суда Киева в отношении британской «Солтберн Пропертиз Лимитед», наша страна для иностранных инвесторов так и останется «дикой территорией», где отсутствуют механизмы реальной защиты их денег.



Британская компания «Солтберн Пропертиз Лимитед», основанная в 2004 году, ведет свой бизнес во многих странах мира, в том числе и в Украине. В частности, компания инвестировала в создание первых в Киеве пивных ресторанов – «Belle Vue», «Le Cosmopolite» и «Партизан».



21 октября 2008 года между «Солтберн Пропертиз Лимитед» и ее украинским партнером – ресторатором Александром Кубицким было подписано соглашение, согласно которому британскому инвестору должны были быть переданы корпоративные права в управляющей компании сети пивных заведений ООО «ПИС БОЙ КЛАБ» (код ЄДРПОУ: 35912220).



Однако Александр Кубицкий, как выяснилось позже, вовсе не собирался соблюдать условия соглашения, вместо этого переоформив бизнес на себя и своего брата Алексея. Что и вынудило «Солтберн Пропертиз Лимитед» обратится в украинский суд. С надеждой на то, что уж после Революции Достоинства Украина будет руководствоваться основными европейскими ценностями, в том числе, в сфере защиты права собственности иностранных инвесторов.



Следует отметить, что приобретение корпоративных прав иностранным инвестором защищается не только законодательством Украины, но и международным правом, например, Вашингтонской Конвенцией 1965 года о порядке решения инвестиционных споров между государствами и иностранными лицами, которая была ратифицирована в том числе и Украиной.



Однако, сначала Днепровский районный суд Киева 26 ноября 2018 года своим решением №755/16229/15-ц отказал «Солтберн Пропертиз Лимитед» в удовлетворении исковых требований к гражданину Украины Александру Валерьевичу Кубицкому. А 5 марта 2019 года «тройка» Киевского апелляционного суда в составе Дарьи Таргоний, Сергея Журбы и Константина Приходько (в отсутствие представителей британской компании и не выслушав ее аргументы – прим.), оставила в силе решение первой инстанции.



Что интересно в данной ситуации, так это невероятная по украинским меркам оперативность, с которой все стороны уже 7 марта получили решение апелляционной инстанции. Очевидно, что спешка была вызвана острой необходимостью для Александра Кубицкого быстрее снять арест со спорного имущества с целью его дальнейшей перепродажи.



Как сообщил хорошо информированный источник в Апелляционном суде Киева, такое «положительное и оперативное решение «тройки» обошлось Кубицкому в $150 тысяч».



Эксперты общественных антикоррупционных организаций бьют в набат - очищение судебной власти фактически провалилось. Без дополнительного контроля со стороны общественности процесс квалификационной оценки судей не оправдывает ожиданий.



Суды продолжают действовать не объективно, а в интересах сторон по своим личным мотивам. Из-за этого, за пять последних лет, из Украины ушли десятки инвесторов. И этот процесс будет только нарастать.



Ситуация с «Солтберн Пропертиз Лимитед», одна из многих, вызвавших резонанс за последнее время, позволяет сделать еще один вывод - о целенаправленной дискриминации иностранных инвесторов. Чтоб там не говорил Президент Порошенко и Премьер Гройсман.

