В Госдепе С14 и Нацкорпус назвали "группами ненависти"

Государственный департамент США считает украинские радикальные организации С14 и Нацкорпус "группами ненависти". Об этом говорится в опубликованном в среду, 13 марта, отчете Бюро по развитию демократии, прав человека и демократии в США.



В документе указывается, что за минувший год были зафиксированы случаи, когда "группы ненависти" задерживали людей при очевидном попустительстве правоохранительных органов. В частности, члены С14 незаконно задержали мужчину, которого подозревали в причастности к ДНР и передали его СБУ. Вероятно, речь идет о бразильском боевике Рафаэле Лусварги.



Кроме того, поступали сообщения от Национальной ассоциации адвокатов Украины о запугивании со стороны С14. Например, в июле радикалы напали на адвоката Валентина Рыбина, который защищал подозреваемых в сепаратизме. В декабре ему сожгли автомобиль. Также зафиксирован случай нападения на журналиста, который освещал суд над членами C14, подозреваемыми в разгроме лагеря ромов.



Также сообщается, что были выявлены несколько случаев, когда правительство выделяло гранты или сотрудничало с "группами ненависти". В частности, в июне C14 выделили почти полмиллиона гривен за проведение молодежного летнего лагеря. СМИ сообщали, что C14 и другие "группы ненависти" заключили соглашения с властями в разных городах о создании патрульных подразделений "муниципальной охраны" для обеспечения общественной безопасности.

