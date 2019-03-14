Отечественное производство матрасов выходит на новый уровень

Всего за десять последних лет отечественные фабрики ортопедических матрасов не только заметно потеснили импортные бренды, но и продолжили экспансию российского рынка в условиях кризиса.



Свои производственные мощности



Наличие собственных фабрик на территории субъектов РФ, на которых собирают ортопедические изделия, автоматически поставило российских производителей в более выгодное положение. За относительно короткий промежуток времени консолидированная площадь крупнейших производителей увеличилась – открылись и начали работу фабрики не только в столичном регионе, но и Краснодарском крае, Свердловской области и так далее.



Кроме того, сыграли свою роль прямые поставки комплектующих, большая часть которых также производится в стране. Исключение составляют лишь материалы вроде натурального латекса, который добывают из каучуковых деревьев.



Учет платежеспособности



Определенная независимость от таможенных сборов и валютных колебаний, а также акцентирование производственных мощностей на территории страны в итоге позволили отечественным фабрикам матрасов производить товар для широкой аудитории потребителей. С учетом платежеспособности и предпочтений всех слоев.



Сегодня в каталогах большинства популярных фабрик представлены и дорогие премиум модели, и матрасы среднего ценового сегмента с комбинированными материалами, и бюджетные изделия, доступные буквально каждой семье. Показательный пример – матрасы Дримлайн.



Продуманная логистика



Еще один решающий фактор роста продаж именно российских матрасов – это расширение сети представительств, дилерских филиалов и фирменных торговых точек. Вместе с работой собственных отделов логистики, которые оперативно доставляют заказы во все густонаселенные города – отечественную продукцию без длительного ожидания могут позволить купить себе жители почти всех регионов.



Дримлайн – один из трех важнейших игроков матрасного рынка



Одним из трех производителей, которые суммарно продают 8 из 10 матрасов в России, является московская компания Дримлайн.



Компания активно развивается, перенимает опыт европейских коллег и внедряет в производство новые технологии, пополняя каталог современными матрасами всех ценовых категорий. У фабрики открылись свои представительства в 10 округах страны, а жители более чем 70 городов могут заказать продукцию Dreamline без предоплаты.



