Актуальные вакансии в Днепре или как быстро найти работу?

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, в некоторых сферах занятости достаточно просто найти работу. Кадровый голод наблюдается в таких сегментах HR-рынка, как:

производство;

сфера обслуживания;

складская и транспортная логистика;

продажи;

IT-сфера;

менеджмент базового и среднего звена.

В сфере производства отмечается высокий спрос на рабочих, занимающихся технологическими операциями. Требования к образованию предъявляются минимальные. Зачастую на предприятия принимают людей без опыта работы — обучение проводится на месте под руководством мастера производственного участка или бригадира. Также отмечается высокий спрос на ИТР различных специальностей.

В сфере обслуживания востребованы официанты, бармены, парикмахеры, стилисты, администраторы.

В складской и транспортной логистике популярны вакансии кладовщиков, комплектовщиков, грузчиков, экспедиторов и водителей. Начальником склада или диспетчерского центра может стать даже работник с «корочкой» ССУЗа.

Как всегда высок спрос на продавцов-консультантов, менеджеров по продажам и торговых представителей. Продавцом-консультантом может стать даже студент.

В IT-сфере наблюдается высокий спрос на системных администраторов и программистов.

Опытные руководители также никогда не останутся без работы — это правило работает для всех менеджеров среднего звена.







Как быстро найти работу в Днепре?

Вакансии в Днепре чаще всего ищут:

по объявлению в газете или на тематических сайтах;

по знакомству;

через центр занятости населения;

с помощью кадрового агентства.

Трудоустроиться по знакомству можно только благодаря наличию связей. И если их у вас нет, воспользуйтесь печатными изданиями и тематическими порталами. Загляните на сайты крупных кадровых агентств.







Некоторые интернет-ресурсы предлагают трудоустройство частным лицам. Что входит в эти услуги?

Составление грамотного резюме.

Мониторинг подходящий вам вакансий.

Обучение навыкам самопрезентации.

В отличие от частных рекрутинговых компаний, порталы уже завоевали репутацию на рынке и дорожат ею. Это значит, что вы не нарветесь на мошенников. Например, опытные менеджеры компании HeadHunter быстро подберут для вас подходящую позицию.

Как мошенники обманывают соискателей?

Кредитные обязательства

Среди мошенников популярна схема с отправлением письма о зачислении в известную компанию и просьбой выслать копию паспорта. Вместо трудового договора они присылают документы на оформление кредита.

Платные звонки и SMS