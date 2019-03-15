Кира Найтли "отстучала" хит Despacito на зубах

Британская актриса Кира Найтли сыграла мелодию песни Despacito, отстучав ее на своих зубах. Соответствующий ролик появился на официальном канале телешоу The Tonight Show.



Актриса посетила популярное американское вечернее шоу с Джимми Фэллоном. После интервью, Найтли, по просьбе ведущего, продемонстрировала свой талант – игру на зубах.



Актриса сыграла мелодию популярной песни Despacito. Ведущий был настолько впечатлен, что аплодировал Найтли стоя.



Звезда рассказала, что в ее школе учился мальчик, который умел играть на зубах. Он и научил половину учебного заведения этому занятию.





