Меган Маркл начала подготовку к родам

Супруга принца Гарри Меган Маркл совершила недавно свой последний выход в свет перед появлением первенца. Теперь она будет готовиться к родам, которые должны пройти в апреле. Об этом пишет Harper's Bazaar.



Последний раз герцогиня появилась в сопровождении мужа на праздновании Дня Содружества в Букингемском дворце.



"Ее публичные обязательства закончились, но она еще не ушла в декретный отпуск", - отметил представитель королевского семейства. Он также добавил, что Меган Маркл продолжает появляться на частных встречах.



В ближайших планах Меган Маркл - подготовка детской комнаты для новорожденного в нейтральных тонах. Ожидается, что оформление будет сделано в бело-серых цветах.

