Порошенко: "азовский" пакет санкций ЕС будет расширен и усилен, если РФ продолжит препятствовать свободе судоходства

Президент Украины Петр Порошенко выразил благодарность Европейскому Союзу за продление санкций в отношении лиц и организаций, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а также о введении т.н. "азовского" пакета санкций против 8 россиян.



"Хорошие новости из Брюсселя! Совет ЕС одобрил продление большого пакета санкций против более 160 физических и около 50 юридических лиц, ответственных за подрыв территориальной целостности и независимости Украины, а также создание "азовского" пакета санкций в отношении России за акт вооруженной агрессии в акватории Черного моря и грубое нарушение свободы судоходства в Керченском проливе", - написал П.Порошенко в своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу утром.



Президент отметил, что "глубоко благодарен" партнерам Украины за солидарность с украинским народом в эти сложные времена.



"Этот первый перечень фамилий является лишь началом, и если Россия продолжит нападать на украинские корабли, препятствовать свободе судоходства и блокировать украинское Приазовье, санкции будут расширены и усилены", - написал П.Порошенко.



Он добавил, что находится в постоянном контакте с союзниками для максимального повышения цены, которую заплатит агрессор за свои преступления против Украины.



"Ждите уже скоро новых побед на санкционном фронте" – написал П.Порошенко.



Ранее в пятницу, 15 марта, Европейский Союз объявил о том, что "Совет (ЕС) принял решение внести поправки в данные о ряде частных лиц и организаций, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины и продлить решение (о введении санкций) еще на шесть месяцев" - до 15 сентября 2019 года.



Так, в санкционные списки ЕС в связи с нападением на корабли Военно-морских сил ВСУ в Керченском проливе 25 ноября 2018 года были добавлены 8 граждан РФ. В списки, в частности, включен командующий войсками РФ Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников и начальник Пограничного управления ФСБ Крыма и Севастополя Сергей Станкевич.



Также под санкции попали командир малого противолодочного корабля ВМС России "Суздалец" Сергей Щербаков, начальник службы пункта управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю Сергей Ромашкин, начальник службы в городе Керчи пункта управления ФСБ по Республике Крым Алексей Шатохин, заместитель начальника управления - начальник отдела береговой охраны пограничного управления ФСБ РФ по Крыму Андрей Шеин, командир корабля "Дон" Госпогранслужбы ФСБ РФ Алексей Саляев и командир корабля "Изумруд" Андрей Шипицын.

