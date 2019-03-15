Гройсман поручит "Нафтогазу" и Минфину начать дискуссию с МВФ об отмене PSO

Премьер-министр Владимир Гройсман поручит НАК "Нафтогаз Украины" и Министерству финансов начать рабочую дискуссию с Международным валютным фондом (МВФ) относительно отмены специальных обязательств (PSO) по продаже газа населению и теплокоммунэнерго (ТКЭ), возложенных на НАК.



"Вчера "Нафтогаз" заявил, что он закупает по импорту дешевый газ. Я целиком это поддерживаю. У нас граничная цена 8,55 (грн за 1 куб. м – ИФ)… Поэтому я сегодня поручу "Нафтогазу" совместно с Минфином начать рабочую дискуссию с МВФ, чтобы не допустить любых повышений цены на газ, опираясь на предложение "Нафтогаза", – сказал он в ходе "часа вопросов" к правительству в Верховной Раде в пятницу.



Как сообщалось, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил о возможном снижении в апреле 2019 года цены импортируемого газа ниже установленного для населения уровня, утвержденного постановлением Кабмина.



По его расчетам, с учетом НДС и расходов на транспортировку и поставку цена газа ожидается на уровне примерно 8380 грн/тыс. куб. м, тогда как население, согласно постановлению, платит по 8550 грн/тыс. куб. м. В этой связи А.Коболев вновь предложил Кабинету министров отменить режим спецобязательств и открыть рынок бытовых потребителей для конкуренции между поставщиками.

