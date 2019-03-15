ЕС вновь потребовал от России освободить украинских моряков

ЕС требует от России отпустить на свободу украинских моряков, которые были атакованы и взяты в плен в районе Керченского пролива 25 ноября 2018 года, говорится в пресс-релизе, подготовленном в связи с введением санкций против восьми россиян из-за этих событий.



"Как заявил 13 декабря Совет ЕС, Евросоюз требует немедленного освобождения всех украинских моряков, а также возвращения всех захваченных кораблей и свободного прохода всех кораблей через Керченской пролив", - говорится в документе.



ЕС пояснил, что в санкционные списки, в частности, включены представители российской стороны, "активно участвовавшие в действиях, которые не позволили украинским кораблям добраться до (украинского - ИФ) побережья Азовского моря", а также командующий войсками РФ Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников, в зону ответственности которого входят Крым и Севастополь.



"Решение Совета ЕС о добавлении новых лиц (в санкционные списки - ИФ) стало ответом на эскалацию ситуации в Керченском проливе и в Азовском море и на нарушение Россией международного права, которая использовала военную силу без права на оправдания", - говорится в пресс-релизе.



Также в документе содержится напоминание о том, что ЕС продлил на шесть месяцев - до 15 сентября 2019 года - ограничительные меры в связи с агрессией в Украине. После исключения из списков погибшего "главы" т.н. ДНР Александра Захарченко в санкционных списках оказались 170 человек и 44 структуры.



В пресс-релизе напомнили, что против России также введены секторальные экономические санкции, действие которых продлено до 31 июля 2019 года, и ограничения в отношении Крыма и Севастополя - до 23 июня 2019 года.



Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Судна отконвоировали в Керчь.



Киев назвал действия российских пограничников неправомерными и заявил, что РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.



Начиная с марта 2014 года, ЕС приступил к введению ограничительных мер в отношении России. Как отмечают в институтах ЕС, эти меры применяются "в ответ на незаконную аннексию Крыма и преднамеренную дестабилизацию ситуации в Украине".

