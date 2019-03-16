Мэй поставили ультиматум по Brexit - СМИ

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй должна будет уйти в отставку досрочно, чтобы заручиться поддержкой со стороны собственных однопартийцев-консерваторов относительно сделки с ЕС. Об этом в субботу, 16 марта, сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на источники в окружении главы правительства.

Источники издания заявляют, что после того, как согласованную Мэй сделку с ЕС на этой неделе во второй раз отверг британский парламент, политическая карьера главы правительства окончена, и лишь двое членов ее кабинета по-прежнему готовы ее поддерживать. По сведениям газеты, министры хотят, чтобы она покинула свой пост в июле или даже в мае - после выборов в Европарламент, чтобы позволить своему преемнику начать новую фазу переговоров с ЕС в случае, если Brexit будет отложен, как того хотят депутаты Палаты общин.

Выполнив данное условие, Мэй может получить шанс на поддержку со стороны евроскептиков-тори в ходе третьего голосования по проекту соглашения с ЕС, считает один из собеседников издания.

Мэй уже заявляла о том, что не будет возглавлять партию на очередных парламентских выборах, которые должны состояться в стране в 2020 году.

Ранее британский парламент поддержал предложение правительства о переносе даты выхода Соединенного Королевства из Евросоюза на более поздний срок. Во время состоявшегося в четверг голосования в Палате общин 412 депутатов выступили за отсрочку Brexit, 202 - против.

Теперь британское правительство должно направить запрос ЕС о так называемой технической отсрочке даты Brexit до 30 июня, если Палата общин сможет одобрить до 20 марта проект соглашения об условиях Brexit, которого удалось достигнуть Мэй в ходе переговоров с Брюсселем. Если этого не произойдет, то кабмин будет требовать отсрочки Brexit на более длительный срок, продолжительность которого должен будет согласовать с ЕС.