США никогда не признают контроль Кремля над Крымом – посольство

США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, никогда не признают аннексию Крыма. "5 лет назад Россия организовала нелегитимный референдум об аннексии Крыма. Соединенные Штаты не признают и никогда не признают контроль Кремля над Крымом", - говорится в аккаунте посольства США в Украине в Твиттере.