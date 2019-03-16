Рейтинг Зеленского падает, а его конкурентов растет - опрос

Американская компания Greenberg Quinlan Rosner совместно с украинской InfoSapiens провели опрос в Украине, который показал значительное снижение рейтинга кандидата Владимира Зеленского в течение последнего месяца, сообщает в субботу, 16 марта, НВ.

Исследователи проанализировали два варианта второго тура: Зеленский – Порошенко и Зеленский – Тимошенко.

В первом случае Зеленский, который в феврале, согласно исследованию, имел 52% поддержки, победил бы Порошенко, чей рейтинг составлял 44%. Однако, как утверждается в исследовании, за месяц уровень потенциальной поддержки Зеленского во втором туре снизился на 13 процентных пунктов, а Порошенко, наоборот, вырос на 10.

Во втором случае по состоянию на февраль, Зеленский с 55% рейтингом победил бы Тимошенко с рейтингом 41%. Однако и в этой паре Зеленский за месяц потерял восемь процентных пунктов поддержки, в то время как уровень поддержки Тимошенко вырос на четыре процента.

Опросу проводился 23 февраля - 4 марта за три недели до выборов президента, которые состоятся 31 марта.

Полевой этап исследования (интервью с репрезентативной выборкой из 1308 респондентов) провела компания InfoSapiens, а GQR провела обработку и анализ данных согласно своей методологии.

Для обработки данных опроса GQR применила собственную методологию определения доли респондентов, собирающихся голосовать, и анализа их избирательных предпочтений. Частью данной методологии является определение вероятных избирательных предпочтений людей, еще не определившихся со своим выбором, но собирающихся голосовать.

Статистическая погрешность выборки составляет: +/-3,6% для результатов среди респондентов, собирающихся голосовать.