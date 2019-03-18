В ДНР заявили о возможной провокации ВСУ в Мариуполе

Управление народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет о возможной подготовке украинских силовиков к провокации в подконтрольном Украине городе Мариуполе.



Представитель управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов заявил, что диверсионно-разведывательные группы 73-го центра сил специальных операций произвели условное минирование железнодорожного вокзала и трех торговых центров в Мариуполе. По его данным, это было сделано в рамках отработки практических навыков по разминированию социальных объектов.



"Согласно полученной нами закрытой информации, минирование объектов социальной инфраструктуры проходит не только в рамках проведения учений, но и носит политический характер... Не исключаем, что это один из замыслов противников по дестабилизации обстановки в случае выхода ситуации из-под контроля действующей власти в ходе президентских выборов с дальнейшим обвинением нас в кровавой провокации и последующим введением военного положения на территории Донецкой и Луганской областей", - сказал журналистам Безсонов.



Он обратился к жителям Мариуполя и международным общественным организациям с целью обратить внимание на этот факт и не допустить провокаций.

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта.

