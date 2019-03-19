Люди в состоянии болезни думают о сексе

Как отмечает The Daily Mail, все дело в активизации центральной нервной системы. Это происходит, к примеру, во время эякуляции. В частности, активизируется симпатическая нервная система. Она же может дать сигнал о сужении сосудов и сокращении тканей для облегчения дыхания. Плюс, во время оргазма наблюдается всплеск адреналина. Он также сужает сосуды, в том числе, располагающиеся в носу.



Повышается и концентрация важных гормонов, регулирующих иммунный ответ, который задействует цитокины и лимфоциты. Был проведен эксперимент с участием 11 человек. Им требовалось довести себя до оргазма и сдать кровь на анализ. Оказалось, оргазм действительно усиливал иммунную защиту, в особенности клетки, убивающие патогены.



Есть еще одно объяснение описанному феномену. Во время секса выделяется гормон окситоцин. Он отвечает за формирование эмоциональной связи, поэтому его называют гормоном любви. Во время болезни человеку хочется получить порцию заботы от партнера. По словам ученых, лучший способ повлиять на партнера - повысить уровень окситоцина.

