#такпобедим

Украинский парламент стал образцом решения самых сложных и актуальных проблем современности. Он настолько популярен, что за его деятельностью вообще никто не следит. Допустим, завтра Рада начнет рассматривать проект закона об обязательной кастрации избирателей с девиантной моделью поведения. А таких много. К сожалению, не все еще прониклись мыслью о бессменности нынешнего президента. Пора принимать решительные и бескомпромиссные меры. Тут, знаете ли, уже не до шуток.



Главком прямо на митинге в центре Киева сорвал маски с многоликого Путина. Оказывается, Владимир Владимирович может спокойно кричать «СУГС!» и даже «Смерть ворогам!». Но делает это без огонька, неискренне. Поэтому и палится. Как здесь обойтись без стерилизации? Закон не просто перезрел, а вообще сгнил на корню. Срочно надо начинать процедуру принятия. Может быть, хоть так удастся пробудить интерес к мероприятиям, проводимым «интеллигентным спикером Парубием». Это он сегодня так себя назвал на согласительном совете каких-то групп и фракций. Уже никто и не помнит, сколько их там в Раде есть. И есть ли вообще. Недавно окружной административный суд истребовал у «интеллектуала» персональный состав правящей коалиции. Никто уже два года не видел, кто входит в состав «мощного европейского объединения». Она как бы есть, но одновременно ее и нет. А список глянуть нельзя, поскольку он у Парубия в сейфе. Лежит сразу за дипломом об окончании курсов ораторского мастерства в одной развитой африканской стране. Однако Андрей никому его в руки не дает. Даже по решению суда. И никого это вообще не волнует. Поэтому только принудительная кастрация. Ну и фильтрационные лагеря для потенциальных кандидатов на процедуру. Возможно, подобный шаг повысит интерес к законодательной деятельности самого передового органа в обозримой части Европы.



Целую пленарную неделю Рада рассматривала самый фундаментальный и значимый проект закона в многовековой истории Украины. С начала палеолита не было проекта важнее. Про мову. Мы все слышали три самых заветных слова Петра Алексеевича. Многие уже набили соответствующие татухи, настолько прочно они (слова) врезались в нашу память. Второе слово – мова



Почему никто не бегает вокруг парламента? Где письма от трудовых коллективов, которые солидаризуются с жесткой позицией законодателей? Где желание в очередной раз сплотиться вокруг главкома с его триадой? Вместо этого наблюдаются попытки отдельных деструктивных сил, финансируемых из Кремля, искусственно возбудить вопрос о так называемых «хищениях в оборонной сфере»

Смотрите, что происходит в последнее время. Целую пленарную неделю Рада рассматривала самый фундаментальный и значимый проект закона в многовековой истории Украины. С начала палеолита не было проекта важнее. Про мову. Мы все слышали три самых заветных слова Петра Алексеевича. Многие уже набили соответствующие татухи, настолько прочно они (слова) врезались в нашу память. Второе слово – мова. И Рада аккурат к выборам, по странному стечению обстоятельств, наконец-то приступила к рассмотрению этого гениального законопроекта. Скажите, почему никого это вообще не волнует? Почему никто не скачивает ролики с Ю-тюба, посвященные наиболее ярким моментам обсуждения перехода на латиницу? И где, б…ть, эти ролики?!Перед нами стоит огромная и сверхважная задача: с нуля переобуть нацию на мовные рельсы. Десятки тысяч лет насильственной русификации. Посмотрите на Парубия. Он же является типичной жертвой советской оккупации. Это вам все подтвердят. Включая и врачей. Что сегодня может быть важнее, чем повышение тиражей украинских книг? Знаете, меня до глубины души возмутил цинизм отдельных представителей «БПП», которые рассуждали о «недопустимости печатать книги одинаковыми тиражами на русском и украинском». Дескать, все равно большую часть укр-тиража придется сжечь. Думаете, две тысячи поправок в закон про мову кого-то взволновали? Нет. Наблюдается зловещий заговор молчания. Никто не бьет в набат. В сессионном зале во время обсуждения судьбоносных поправок насчитывается максимум пятьдесят-шестьдесят подозрительных дебилов, которые праздно шатаются между рядами, висят в «Фейсбуке» и обсуждают спортивный костюм Виктории Сюмар. Я долго молчал, но теперь терпение закончилось. Только принудительная кастрация со всеми вытекающими последствиями. Недавно меня до слез растрогала история про украинского патриота, собравшегося починить светодиодную лампочку эконом-класса. Она у него висела в нужнике и придавала процессу определенный элемент осмысленности. Опять же самообразование, развивающие игры, чтение последних материалов Совета регионального развития при президенте Украины.Человек готовился сознательно сделать свой выбор. Его голос все решал. Но тут сломался гребаный диод. Никому не приходила в голову мысль о починке лампочки. А ему пришла. Потому что мова, томос и армия. Это же, б…ть, совершенно понятно! Решил патриот посмотреть Ю-тюб, чтобы найти инструкцию по починке лампочки. Знаете, что самое страшное? Даже не то, что видеосервис блокирует соответствующий контент. Он не нашел ни одного ролика на мове! Ни одного, Карл! И это в то время, как парламент круглосуточно корпит над соответствующим законом! Вот как ему, скажите мне, пожалуйста, чинить лампочку без мануала? Как бороться с гибридной агрессией Кремля, если кругом доминирует мова агрессора? Точнее, язык, но вы поняли.Меня до глубины души пугает плотная стена равнодушия, которая окружает Раду. Почему никто не бегает вокруг парламента? Где письма от трудовых коллективов, которые солидаризуются с жесткой позицией законодателей? Где желание в очередной раз сплотиться вокруг главкома с его триадой? Вместо этого наблюдаются попытки отдельных деструктивных сил, финансируемых из Кремля, искусственно возбудить вопрос о так называемых «хищениях в оборонной сфере». Парубий блестяще осадил этих подонков. Говорит, что поскольку мы зашли в процедуру рассмотрения мовного законопроекта, то хрен оттуда выйдем. Или вперед ногами, или принятие закона. Третьего варианта нет и быть не может. На самом деле выход есть. Если проект дополнить нормой о кастрации, то это найдет живейший отклик и понимание у всех. Закипит истинно всеукраинская работа. Я лично давно работаю над проблемой перевода русскоязычных матюков к исходным украинским словам. Просился в рабочую группу по переводу шрифта для слепых на мову, но меня, с…ка, не взяли. Но ничего, еще придет наше время. Однозначно.