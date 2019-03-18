В Киеве пытались сжечь магазин Roshen

В Оболонском районе столицы 17 марта подожгли здание магазина Roshen возле станции метро "Героев Днепра".



Об этом Украинской правде рассказали в пресс-службе полиции Киева.



"С места происшествия изъяли вещество неизвестного происхождения, его направили на проведение экспертизы", - отметили в полиции.



Событие квалифицировали по ч. 2 ст. 194 УК, умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога.



Преступление наказывается лишением свободы на срок от 3 до 15 лет.



"Предполагаемая причина пожара это поджог, но окончательную причину установят правоохранительные органы", - уточнила УП пресс-секретарь ГСЧС Киева Светлана Водолага.

