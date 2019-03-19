НАПК внесло предписания министру молодежи и спорта

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло предписания министру молодежи и спорта Украины Игорю Жданову, и.о. главы Государственной фискальной службы (ГФС) Александру Власову и городскому голове Ровно Владимиру Хомко.



Как сообщила пресс-служба НАПК в понедельник, предписание И.Жданову внесено в отношении государственного секретаря Министерства молодежи и спорта Олега Немчинова, который не предпринял надлежащих мер для урегулирования потенциального конфликта интересов у директора "Западного центра олимпийской подготовки" Олега Вегнера.



Предписание и.о. главы ГФС внесено в отношении должностных лиц службы, допустивших возникновение потенциального конфликта интересов в деятельности первого заместителя начальника ГУ ГФС в Черкасской области Николая Гриднева, что обусловлено совместной работой с близким ему лицом (женой), а также в отношении должностных лиц этого управления, которые не предприняли должных мер по его урегулированию.



Мэр Ровно получил предписание в отношении начальника управления здравоохранения исполнительного комитета Ровенского горсовета Виктора Иськива, который не предпринял меры в течение двух дней после получения уведомления о наличии у подчиненного потенциального конфликта интересов по урегулированию этого конфликта. Кроме того, внесено предписание в отношении главного врача коммунального некоммерческого предприятия "Городская стоматологическая поликлиника" Ровенского горсовета Михаила Басюка, который вовремя не сообщил в управление здравоохранения о наличии у него потенциального конфликта интересов.

