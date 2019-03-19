В Грузии капитана турецкого судна оштрафовали на 15 тыс. долларов за убийство дельфина

Батумский городской суд оштрафовал на 15 тысяч долларов США капитана турецкого судна за убийство дельфина. До уплаты штрафа его корабль не сможет покинуть территориальные воды Грузии. Об этом сообщает Департамент природоохранного надзора Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии на своей странице в Facebook, передает УНН.



Согласно сообщению, 10 марта в акватории Батуми был обнаружен убитый дельфин. Сотрудники департамента охраны окружающей среды и пограничной полиции в результате совместных оперативно-следственных мероприятий установили правонарушителя - им оказался капитан турецкого судна. В ведомстве отметили, что капитан турецкого судна сразу признался в содеянном. Сотрудниками департамента и пограничной полиции на него был составлен протокол о правонарушении.



В результате Батумский городской суд принял постановление оштрафовать капитана турецкого судна на сумму 40,9 тысяч лари (около 15 тысяч долларов США).



В постановлении суда также отмечено, что после уплаты штрафа турецкое судно получит право покинуть территориальные воды Грузии.

