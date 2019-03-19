Во Львовской области застрелили пограничника
Военнослужащий Мостиского отряда Государственной пограничной службы во Львовскрй области в понедельник, 18 марта, получил огнестрельное ранение и скончался по дороге в больницу. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы
Отмечается, что обстоятельства трагедии сейчас уточняются.
По предварительным данным, пуля была выпущена из оружия другого военнослужащего, находившегося в пограничном наряде.
На место происшествия вызвали карету скорой помощи. Врачи транспортировали раненого в ближайшую медучреждение, но по дороге пограничник умер.
Военнослужащего, из оружия которого прозвучал выстрел, задержали.
Создана ситуативная группа для проведения расследования, правоохранительные органы поставлены в известность. На месте работает оперативно-следственная группа.