Диагностика и ремонт ходовой части автомобиля

Проблемы ходовой части возникают в автомобиле чаще всего, что обусловлено низким качеством дорожного покрытия в Украине. Поэтому диагностика комплектующих обеих подвесок рекомендуется при каждом обращении на СТО. Это исключит вероятность внезапной поломки отдельных деталей подвески по причине износа. Как правило, проблемы ходовой части можно определить самостоятельно, так как появляется вибрация, усиленный шум, стук и скрип, которых ранее не наблюдалось. Это и есть признаки того, что пора обратиться в автосервис за помощью.

Независимо от того, будет это специализированное СТО Шкода в Киеве или комплексный автосервис, обслуживающий все марки автомобилей, оно должно быть оборудовано подъемником и средствами диагностики ходовой части.

Что подлежит диагностике

Как правило, общей диагностике подлежат обе подвески. Во время проверки выполняют следующие мероприятия:

замер люфтов в рулевых наконечниках и шаровых опорах;

проверка на целостность таких элементов системы амортизации, как опорные чашки, пружины и собственно амортизаторы;

проверка ШРУСа на предмет выработки;

диагностика рулевого механизма;

проверка сайлентблоков на целостность и деформацию;

диагностика технического состояния подшипников ступиц;

тестирование тормозной системы.

После проведения диагностики выполняется ремонт ходовой части автомобиля‌‌ и работы, связанные с тормозной системой. Именно они имеют наибольшее значение, так как влияют на уровень безопасности машины. Как правило, если тормозные колодки, диски или барабаны изношены, они просто меняются на новые. Многие проблемы с ходовой частью возникают по причине износа или деформации уплотнителей, прокладок, сальников и прочей резинотехники. Из-за этого появляется вибрация, люфт и посторонний шум. Чтобы решить такие проблемы, достаточно приобрести ремкомплект для узла, требующего ремонта, и заменить все уплотнители. При возникновении более серьезных проблем, связанных с выработкой комплектующих, рекомендуется обратиться к специалистам станции технического обслуживания.

Куда обратиться

Чтобы выполнить ремонт ходовой части, необходимо обратиться в комплексное или специализированное СТО. Жители Киева часто доверяют свои автомобили в руки специалистов компании Oiler, представленной в столице четырьмя автосервисами. Преимущества данного сервиса заключаются в детальной диагностике ходовой части, использовании оригинальных комплектующих и фиксированных ценах на услуги. На сайте компании https://oiler.ua можно ознакомиться с полным перечнем услуг и ценами на них.