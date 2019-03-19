Россия отвергла ультиматум США по спорной ракете

Россия не намерена выполнять требование США уничтожить или модифицировать ракету 9М729. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД РФ, опубликованном во вторник, 19 марта. В ведомстве подчеркнули, что ракета 9М729 была объявлена США противоречащей ДРСМД "без каких-либо на то оснований". Из-за этого российская сторона "не может» пойти на уничтожение комплексов с данной ракетой".



"США отвергли все наши инициативы, нацеленные на урегулирование встречных претензий сторон в контексте выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) через взаимные меры транспарентности. При этом отклонена была сама идея взаимности при осуществлении таких мер. Американская сторона не проявила какой-либо готовности к продолжению диалога, зациклилась на заведомо неприемлемом по форме и сути ультиматуме в наш адрес, добиваясь односторонних уступок с российской стороны", - говорится в заявлении.



В МИД отметили, что российские предложения по урегулированию ситуации остаются в силе.



"Если США сохранят свою нынешнюю позицию по ДРСМД, то 2 августа он прекратит действие. Очевидно, что развал Договора будет иметь самые негативные последствия для международной безопасности и стабильности. Может начаться многосторонняя гонка вооружений сразу в нескольких регионах; дальнейшей эрозии подвергнется система контроля над вооружениями. Это чревато серьёзными угрозами для устойчивости режима Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и перспектив дальнейшего ядерного разоружения", - говорится в сообщении.



При этом в МИД РФ заявляют, что США ведут активную разработку новых ракетных систем средней дальности. "Вынуждены готовиться к их потенциальному развертыванию", - отметили в ведомстве.



"Заинтересованы в том, чтобы избежать новых ракетных кризисов в Европе и других регионах. Поэтому объявили односторонний мораторий на развёртывание перспективных ракет средней и меньшей дальности в соответствующих регионах, включая Европу, до тех пор, пока там не появятся аналогичные американские системы. Рассчитываем, что в Вашингтоне и других столицах НАТО возобладает ответственный подход к обеспечению европейской безопасности", - добавили в МИД РФ.

