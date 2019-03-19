Большинство антивирусов для Android оказались бесполезными

Две трети антивирусных приложений для Android не обеспечивали устройствам никакой защиты. Об этом свидетельствуют результаты тестов, проведенных специалистами компании AV-Comparatives.



Согласно отчету, в проверке участвовало 250 антивирусных программ. Лишь 80 из них удовлетворяли минимальным требованиям безопасности (многие из них — продукты известных фирм, таких как McAfee, Avast, Symantec, Trend Micro и других).



Специалисты утверждают, что неэффективные приложения либо никак не защищают устройства, либо применяют сомнительные механизмы обнаружения. Они нередко используют принцип «белого» списка, то есть считают опасными все приложения или страницы, кроме тех, что значатся в нем. Подобные антивирусы можно обмануть, подделав доменное имя под известный адрес.



В докладе также уточняется, что подобные приложения отличаются шаблонными интерфейсами. Они уверены, что основная цель неработающих антивирусов — приносить легкий доход создателям, а не защищать пользователей.

