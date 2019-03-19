Полицейский лишился должности в Харьковской области из-за несвоевременно поданной декларации - прокуратура

Харьковский апелляционный суд оставил в силе постановление суда первой инстанции о привлечении к административной ответственности сотрудника сектора логистики и материально-технического обеспечения Дергачевского отдела полиции за несвоевременную подачу электронной декларации за 2017 год без уважительных причин.



"Постановлением Дергачевского районного суда мужчина был признан виновным по ч.1 ст.172-6 КУоАП и ему было назначено 850 грн. штрафа. Полицейский пытался обжаловать указанное постановление. Апелляционная инстанция согласилась с доводами прокурора и оставила наказание в силе", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.



Кроме того, по результатам рассмотрения представления прокуратуры полицейский освобожден от занимаемой должности за нарушение требований закона Украины "О предотвращении коррупции".

