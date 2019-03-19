Валерию Леонтьеву – 70!

Сегодня, 19 марта, свое 70-летие празднует Валерий Леонтьев. Накануне юбилея известный певец дал эксклюзивное интервью программе «Утро с Интером». Валерий Яковлевич откровенно рассказал о переломных моментах жизни и о мечте, которая никак не осуществится.



До того, как стать известным, Леонтьеву пришлось пройти немало испытаний. Он родился на Крайнем Севере в семье ветеринаров-оленеводов. Денег у родителей было немного, поэтому с юности парень пытался зарабатывать сам. Работал разнорабочим на кирпичном заводе, смазчиком на швейной фабрике, почтальоном. Но всегда мечтал о сцене... «Понимание, что я хочу быть артистом, пришло, наверное, в конце 60-ых в Воркуте, когда я так раскрутился на местной сцене, что у меня даже сольные концерты были, – вспоминает Валерий Леонтьев. – Я был участником художественной самодеятельности, но тем не менее давал сольные концерты. И как-то я почувствовал, что мне здесь надо задержаться. Хотя, конечно, задавал себе вопрос: «Допустим, у тебя получится быть артистом, но это сейчас, когда тебе 25. А что с тобой будет, когда тебе будет 50? Что ты будешь делать? Куда ты пойдешь?» (Смеется) А 50 лет проскочили совершенно незаметно, как и 60... И сегодня я не задаю себе вопрос: «Что ты будешь делать, когда тебе будет 90?» Надо дожить».



Как молния, Валерий Леонтьев ворвался на советскую эстраду и… сразу попал в черные списки: его выступления вырезали из эфиров на ТВ, но при этом его песни пел весь Советский Союз. «Отсутствие эфиров было очень большой помехой в процессе раскрутки. Но тем не менее люди меня знали, – рассказывает артист. – В середине 70-х мои записи на бобинах, которые делались в концертных залах, потихоньку расходились среди людей. Где-то я прорвался на региональных и областных студиях телевидения: в Свердловске снял передачу часовую, в Питере снял передачу, еще где-то. Так люди узнавали, что существует такой артист – Леонтьев».



Невзирая на все трудности, своей юношеской мечте – стать великим артистом – Валерий Леонтьев не изменил, и смог добиться успеха. Он всегда был не таким, как другие певцы. Слишком длинные волосы, много танцев на сцене и уж слишком откровенные костюмы – такие обвинения когда-то выдвигали Леонтьеву. Но от своих привычек артист не отказался. Тем и завоевал любовь миллионов поклонников! «Я не стремился отличаться, но и не стремился быть как все, – говорит Валерий Яковлевич. – Я лишь выходил на сцену и выносил то, что из себя представляю. Свое понимание жанра, свое понимание музыки, свое понимание сцены, свое понимание людей, которые окружают меня…»



На сцене Валерий Леонтьев и сегодня, в свои 70, даст фору любому молодому исполнителю: он до сих пор создает невероятные шоу, удивляет зрителей яркими номерами и экстравагантными костюмами. А его гастрольный график расписан плотнее, чем 30 лет назад. Сейчас со своими лучшими хитами Леонтьев отправился в юбилейный тур – побывал уже во многих городах постсоветского пространства. Говорит, еще не объехал и половины запланированных мест. Где артист берет силы? «Сил нет, но когда выходишь, то берешь их из зала. Люди так встречают! Я выбегаю, вижу этот прием, как будто вспыхивает керосин в одном месте – и вперед!» (Смеется)



Артист признается, что из-за напряженного графика у него не хватает времени на занятия спортом и даже на сон. А еще – нехватка свободного времени не позволяет ему реализовать одну важную мечту. «Мне очень хочется в кругосветное путешествие, – признается Валерий Леонтьев. – Я каждый год планирую выделить несколько месяцев на это, но больше полутора не получается. А за полтора месяца вокруг света не объедешь…»







К юбилею Валерия Леонтьева – в субботу, 23 марта, в 22:30 – телеканал «Интер» покажет творческий вечер певца. Любимые хиты артиста прозвучат по-новому в исполнении его звездных друзей: Филиппа Киркорова, Ирины Аллегровой, Игоря Николаева, Лаймы Вайкуле, Николая Баскова, Александра Серова, Анжелики Варум, Димы Билана, Алсу, Стаса Костюшкина, Дениса Клявера, Тимура Родригеза, Нюши, Доминика Джокера. Ведущий концерта – Максим Галкин. Конечно же, порадует поклонников своими яркими номерами и главный герой вечера – «Казанова сцены» Валерий Леонтьев.







Кроме того, Валерий Леонтьев передал подарки для своих поклонников и зрителей телеканала «Интер» – подписал несколько фотографий. Уже сейчас их можно выкупить на сайте благотворительного аукциона «Интер – детям» – deti.inter.ua.

