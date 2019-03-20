Аваков предложил сделать заседания правительства закрытыми в предвыборный период

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил сделать заседания правительства закрытыми на период предвыборной кампании.



Соответствующее предложение министр озвучил после того, как на заседание Кабмина в среду прибыл лидер Радикальной партии Олег Ляшко с членами парламентской фракции с требованием не продлевать контракт с главой НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым.



"Я при всем уважении к мнению народных депутатов предлагаю на время предвыборных гонок делать заседания правительства в закрытом режиме. Чтобы мы могли работать, а не использовать трибуну правительства для агитации, как это происходит", - сказал А.Аваков на заседании правительства.



В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман не поддержал данное предложение.

