Юнкер не ожидает решения по продлению сроков Brexit на саммите ЕС на этой неделе

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер считает маловероятным, что решение по отсрочке Brexit будет принято на саммите ЕС на этой неделе, сообщило агентство Associated Press в среду.



По его мнению, руководству ЕС может понадобиться еще одна встреча по Brexit на следующей неделе.



"Мне кажется, что на этой неделе на Европейском совете решения не будет. Нам, возможно, придется встретиться вновь на следующей неделе", - заявил он в эфире немецкой радиостанции Deutschlandfunk.



Ранее сообщалось, что Европейский совет соберется в Брюсселе 21-22 марта, чтобы обсудить, в частности, ситуацию вокруг Brexit.



Согласно проекту повестки саммита, 21 марта главы государств и правительств 27 стран ЕС обсудят "последнее развитие событий в результате уведомления Соединенного Королевства по статье 50 (Лиссабонского договора о выходе государства-члена из ЕС - ИФ)".

