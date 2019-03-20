Украина стала 133 в рейтинге счастливых стран мира

В Сети появились данные ежегодного доклада World Happiness Report 2018 подразделения ООН по поиску решений для стабильного развития. Украина в списке самых счастливых стран заняла 133 место. Об этом сообщают на официальном сайте WHR.



За последний год Украина опустилась на 133 место, сохраняя тенденцию к ухудшению показателей на протяжении четырех лет. В 2013 году страна находилась на 87 строчке исследования. Всего в рейтинге оказались 156 государств.



Первое место в списке самых счастливых стран заняла Финляндия, второе – Дания, третье – Норвегия. Также в десятку вошли Исландия, Нидерланды, Швейцария, Швеция, Новая Зеландия, Канада и Австрия.



Во время исследования учитываются: ВВП на душу населения, социальная поддержка, продолжительность жизни, свобода граждан, щедрость и отношение к коррупции.

