Жвачку Фергюсона с его последнего матча в МЮ продали за 450 тыс. евро

Жевательную резинку знаменитого тренера "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона продали на аукционе за 450 тыс. евро



Об этом сообщает The Sun .



Фрагмент жевательной резинки бывшего главного тренера "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона, которую он жевал во время своего последнего матча во главе английского клуба в мае 2013 года против "Вест Бромвича" продали на аукционе за 450 тыс. евро. Полученные средства пойдут в благотворительный фонд "Манчестер Юнайтед".







Алекс Фергюсон тренировал МЮ с 1986 до 2013 года. Под руководством шотландца клуб выиграл 13 чемпионатов Англии, пять Кубков страны и дважды победил в Лиге чемпионов.



19 декабря 2010 Фергюсон побил рекорд сэра Мэтта Басби по продолжительности пребывания на посту главного тренера МЮ.

