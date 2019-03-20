В Днепре будут выдавать премии за помощь в поимке вандалов и наркодельцов

Депутаты Днепровского городского совета проголосовали за выдачу премий из городского бюджета жителям города, которые окажут помощь в задержании вандалов и наркоторговцев.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующие изменения в целевой фонд Днепровского горсовета депутаты утвердили во время 43-й сессии в среду.



"Предоставление денежного вознаграждения гражданам города в расчете на одного человека в размере до 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленных на 1 января соответствующего года, за информацию о правонарушителях, действия которых причинили вред имуществу территориальной громады г.Днепра, с помощью которой правонарушители будут привлечены к административной (судом или административной комиссией), гражданской или уголовной ответственности", - говорится в тексте решения сессии горсовета.



Как сообщалось, две недели назад торговцы наркотиками разрисовали "рекламой" всю центральную часть Днепра и памятник Александру Полю – первому почетному гражданину города. Тогда городской голова Борис Филатов заявил о намерении выплатить из фонда мэра вознаграждение в размере почти 100 тыс. грн за информацию, которая поможет установить личность преступника. Теперь решением сессии такие выплаты закрепили как одно из направлений целевого фонда горсовета.



Предполагается, что количество выплат может зависеть, в частности, от поступлений в целевой фонд. Всего на исправление последствий вандализма город тратит значительно больше, ведь злоумышленники часто используют краску, которую трудно отмыть.



Сейчас горсовет ищет подрядчика, который специализируется на восстановлении поверхностей, поврежденных вандалами. В то же время, согласно правилам благоустройства, действующих в Днепре, следить за состоянием фасадов офисных зданий должны балансодержатели. За невыполнение предписаний, выдаваемых профильной городской инспекцией, грозит штраф.

