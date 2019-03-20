Президент Чехии выступил за изменение Конституции Украины

Президент Чехии Милош Земан считает, что изменение Конституции Украины в части децентрализации способно урегулировать конфликт на Донбассе. Об этом он заявил в ходе общественных дебатов в Карловарском крае, сообщила телерадиокомпания ČTK.



По словам Земана, украиноязычная и русскоязычная части населения Украины настроены друг к другу слишком враждебно, а нынешнюю ситуацию в стране можно охарактеризовать как хрупкое перемирие.



"Умное урегулирование, которое предусмотрено минскими соглашениями, но их, к сожалению, никто не выполняет, заключается в изменении украинской Конституции. В частности, нужна децентрализация. Чтобы не только русскоязычные, но и другие регионы имели большую автономию", - заявил президент Чехии.



Напомним, Земан известен своей пророссийской позицией и антиукраинскими заявлениями. В частности, он является последовательным критиком антироссийских санкций.

