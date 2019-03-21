Эксперты назвали основные причины женских измен

Эксперты назвали основные причины женских измен

Представители сайта знакомств Ashley Madison на основе опроса выявили причины, по которым некоторые пользовательницы идут на измену своим партнерам. Оказалось, что 25% респонденток не чувствуют себя желанными. Об этом пишет Gentside.co.uk.

В опросе, организованном сайтом знакомств, приняли участие 1047 женщин-пользовательниц.

Интересно, что 56% опрошенных женщин сказали, что измена их партнеру повысила их уверенность и сделала их счастливее.

Они также объясняют, что обманывают своих партнеров из-за чувства одиночества (37%), или же ощущают недостаток близости с близким человеком (49%). 25% из них говорят, что не чувствуют себя желанными.

 