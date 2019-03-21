Эксперты назвали основные причины женских измен

Представители сайта знакомств Ashley Madison на основе опроса выявили причины, по которым некоторые пользовательницы идут на измену своим партнерам. Оказалось, что 25% респонденток не чувствуют себя желанными. Об этом пишет Gentside.co.uk.



В опросе, организованном сайтом знакомств, приняли участие 1047 женщин-пользовательниц.



Интересно, что 56% опрошенных женщин сказали, что измена их партнеру повысила их уверенность и сделала их счастливее.



Они также объясняют, что обманывают своих партнеров из-за чувства одиночества (37%), или же ощущают недостаток близости с близким человеком (49%). 25% из них говорят, что не чувствуют себя желанными.