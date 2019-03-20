СБУ: все меньше украинцев пользуются российскими интернет-сервисами

Количество пользователей российских интернет-сервисов в Украине уменьшилось. Об этом в ответ на запрос сообщили УНН в Службе безопасности Украины.



"По состоянию на 2019 год можно утверждать стабильную динамику к уменьшению пользователей российских интернет-сервисов в Украине. Влияние страны агрессора на украинскую аудиторию уменьшилось", - сообщили в ведомстве.



Эти слова подтверждают данные Интернет Ассоциации Украины. Согласно им сегодня "Вконтакте" входит в 12-тку популярных приложений для Android и занимает 11 место среди сайтов по поиску. Уступая таким приложениям как Viber Instagram, Mesendger, OLX, Telegram, Facebook, Google play, Aliexpres и WatsApp.



По динамике социальных сетей в Украине количество пользователей "Вконтакте" на протяжении последних полных трех месяцев уменьшилось: в декабре 2018 года охват населения составил 30%, в январе 2019 года - 28% и в феврале 2019 - 27%. Также уменьшилось охват интернет-портала mail.ru: декабрь-январь - охват населения составил 9%, февраль - 8%. По почтовым сервисам, в декабре 2018-го охвата составил 5%, а в рубленные - феврале - 2%.



Если сравнить данные Интернет ассоциации по сортировке сайтов в поисковой выдаче по охвату с февраля 2019 и с соответствующим периодом 2018-го, то охват населения такими российскими интернет-ресурсами как "Вконтакте", Mail.ru, Odnoklassniki.ru и Yandex уменьшилась в среднем на 10%.



Напомним, Служба безопасности Украины видела угрозу в действиях российского холдинга Mail.ru Group (в состав которого входит ООО Mail.ru Group, ООО Mail.ru Group, ООО "Вконтакте", ООО Mail.ru Ukraine и ООО "В Контакте") для национальной безопасности и национальных интересов, определенные ст. 7 Закона Украины "Об основах национальной безопасности Украины", в частности разглашение информации с ограниченным доступом, направленной на удовлетворение потребностей и обеспечения защиты интересов общества и государства, а также нарушение прав и свобод граждан Украины.

