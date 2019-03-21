Кравец: Я бы не говорил, что португальцы непобедимы

Нападающий турецкого Кайсериспора и сборной Украины Артем Кравец считает нападающего Португалии Криштиану Роналду лучшим игроком в мире, но верит, что у нашей сборной есть шанс в игре против него. Команды встретятся в отборочном матче Евро-2020 22 марта. По словам Кравца, игра, которую подопечные Андрея Шевченко показали в Лиге наций вселяет оптимизм.



"Любой футболист мечтает играть за свою национальную команду. Для меня это честь и очень важно. Буду делать все, чтобы и дальше быть востребованным в главной команде страны.



Соперник - Португалия? Ничего не поделаешь, такой жребий. Будет сложно, но мы планируем брать очки в Лиссабоне, поскольку каждый балл будет на вес золота. Сборная Украины очень хочет попасть в финальную стадию турнира.



Криштиану Роналду? Для каждого футболиста он - пример профессионального отношения к своим обязанностям. Одним словом - лучший игрок в мире.



Реально ли обыграть Португалию на выезде? Почему нет? Я бы не сказал, что португальцы непобедимы. Тот футбол, который сборная Украины демонстрировала в Лиге наций, внушает оптимизм", - цитирует Кравца официальный сайт ФФУ.

